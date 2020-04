ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 135.2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ Posted On April - 1 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਦੇ 135.2 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ

