ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਨਿਆਰੀ Posted On April - 25 - 2020 ਵੰਡ ਦੇ ਦੁੱਖੜੇ ਸੰਤਾਲੀ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ, ਧੋਖੇ, ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਫ਼ਾ, ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗੀਆਂ-ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਚੋਰ-ਲੁਟੇਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਾਨ ਢੋਂਹਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੁੱਟਣਾ ਏ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਹ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ’ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਥੇ, ਬੇਵੱਸ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ-ਬਾਹਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦਿੱਤਾ।

‘ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ! ਜੇ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਆ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮੋੜ ਲਈਏ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਨਿਆਰੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਵੀ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ-ਸਿਰਸਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਏ। ਸੰਤਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੌਹਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਨਿਆਰੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਕੁ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਸੀ।

“ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਆਦਿ ਧਰਮੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਵਾਲੀ ਪਨਿਆਰੀ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਨੰਬਰਦਾਰ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆਂ-ਦੰਨਿਆਂ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ’ਚੋਂ ਇਕ ਉਸਦਾ ਮਕਾਨ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਕਬਾ ਕੋਈ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਏ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਹੀ ਸੀ।” ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ।

“ਇਹ ਆਪਸ ’ਚ ਲੜਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ?” ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ।

“ਬਥੇਰਾ ਲੜਦੇ ਸੀ! ਸਿਕੰਦਰ ਤੇ ਬਹਿਰਾਮ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਹਿਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੰਤਾਲੀ ਵੇਲੇ ਕਾਲੂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸੀ। ਕਾਲੂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਂਜ ਸੀ ਉਹ ਗਿੱਠਾ ਜਿਹਾ। ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਤੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਦਾਗ਼। ਲਗੌੜਪੁਣੇ ’ਚ ਪੂਰਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਦੱਬਦੇ ਸੀ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਰ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਬਾਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਬਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਕਿਸ ਘਰੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੰਗਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਉਸਦੀ ਹਵੇਲੀ ’ਚ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੇ ਚੋਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋੜ-ਮੁੜਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ।” ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਚੌਹਾਨ, ਉਰਫ਼ ਕਾਲੂ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸੀ।

“ਸੰਤਾਲੀ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ?” ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। “ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਾਲੀਪਾਰ ਕਰਕੇ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਏ। ਓਸ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾਂ-ਸੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਾਂ। ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਮਲਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਿਚਾਰਾ ਕੜਾਹੇ ’ਤੇ ਨਾਲੀ ਪਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਕ-ਦੋ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਕਿਧਰੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਲੁਕ-ਲੱਕ ਕੇ ਰਾਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਆਏ ਸਾਂ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸੋਟੇ-ਭਾਲੇ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਇਕ ਦਿਨ ਓਧਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੀ ਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ।

ਉਸ ਪਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਦਿਸਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਓਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲੀ ਦੇ ਪਰਲੇ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਨਾਲੀ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੜਾਹੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਏ।

ਫਿਰ ਇਕ ਰਾਤ ਝੰਡਾ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਇਸ ਪਾਰ ਟਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਨਿਆਰੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਝੰਡੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ-ਨਾ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇਕ ਸ਼ਾਮ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਠੜੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਰਾਤ ਪਈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਦੇ-ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰ ਗਏ।

ਅਸੀਂ ਓਥੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਓਥੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਜਿਉਂ ਵਿਆਹ ’ਚ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆਂ। ਬਾਹਰਦੇ ਰੌਲੇ-ਰਾਲੇ ਦਾ ਓਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ।

ਜਦੋਂ ਮੁੜੇ ਤਾਂ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਡੀਆਂ-ਜਿੱਡੀਆਂ ਬਾਜਰੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਕ-ਦੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਜ ਹਮਲਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।” ਕਹਾਣੀ ਮੁਕਾ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

“ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ!” ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ।

“ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਈ ਨਈਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਓਥੋਂ ਖਿਸਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਨਿਆਰੀ ਮੁੜ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਵੇਂ ਕੜਾਹੇ ’ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਰ ਟਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਖੋਟਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਠ-ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਕੰਦਰਪੁਰ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ। ਉਸਦੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਬੋਲੀ- ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵਰ੍ਹਦੀ ਏ ਪੁੱਤਰਾ! ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ!

ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਕੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਹੱਸਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਠਰੰਮੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ-ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਖੁਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਮਾਂ। ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤ-ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਈਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਕੋ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਾਂ! ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਾਂ।” ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਬਾਬਾ ਤੁਲਸੀ ਰਾਮ ਖਿੜਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ।

ਓਥੋਂ ਮੁੜਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਨਿਆਰੀ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆਂ ਹਾਂ! ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕ-ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ‘ਚੋਰ ਤੇ ਕਾਤਲ’ ਕਾਲੂ ਖਾਂ ਦੀ ਪਨਿਆਰੀ ਏ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਿਆਰੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ਏ, ਜਿਸਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਤੇ ਉੱਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਸੋ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਰਾਮ ਵਾਲੀ ਪਨਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

