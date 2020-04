ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ Posted On April - 16 - 2020 ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ

ਧੂਰੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਅੱਜ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡਜ਼ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧੂਰੀ ਦੀ ਏਵਨ ਫਾਈਬਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਤਜਰਬੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਵਨ ਫਾਈਬਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਭੀਮ ਗਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਕਸ ਸ਼ੀਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਨਾਲ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਇੱਕ ਆਟੋ ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੰਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਅੱਠ ਸੈਕੈਂਡ ਤੋਂ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੇਫ਼ਟੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ

Both comments and pings are currently closed.