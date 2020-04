ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ‘ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ’ ’ਚੋਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੁਗੇ ਮੋਤੀ

ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ‘ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ’ ’ਚੋਂ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਚੁਗੇ ਮੋਤੀ Posted On April - 19 - 2020 ਸ਼ਗਨ ਕਟਾਰੀਆ

ਬਠਿੰਡਾ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੀ ‘ਪਰਲਜ਼ ਸਿਟੀ’ ਮੁੜ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ‘ਰੇਡ’ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਥੇ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਸਿਆਸੀ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਉਸੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ ਵਾਢੀ ਲਈ ਅੱਪੜੇ ਹੋਰ ਹਨ। ਮੁਦੱਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਮਹਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭੰਗੂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਖ਼ਸ਼ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 40 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲੋਨੀ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਵਾਹੁਣ, ਬੀਜਣ, ਰੇਹਾਂ, ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੱਖ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਢਣ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੱਤਣ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭੰਗੂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਕਰਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗਰਾਫ਼ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੀ ਵਾਕਫ਼ੀਅਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੰਗੂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ‘ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ’ ਰੱਖ ਕੇ ਕਣਕ ਬੀਜਣ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸੋਸੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੁੱਕਤ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫ਼ਸਲ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਡਰੇ ਹੋਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਰਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਬਿਗ਼ਾਨਾ, ‘ਦਾਨੀ ਪੁਰਸ਼’ ਅਸੀਂ..!

ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾਲ ਸੀਨਾਜ਼ੋਰੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਵਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਧਰਵਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦ ਨੂੰ ‘ਦਾਨਵੀਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਢੀ ਗਈ ਕਣਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀ ਮਾਰ ’ਚ ਆਏ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ’ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ।

