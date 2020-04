ਵਿਗੜੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ Posted On April - 27 - 2020 ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਮਾਨਸਾ, 26 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿਣਸ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਕੇ ਫੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਵੀ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਰਹੀ। ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕੀ ਪਈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ।

ਸ਼ਹਿਣਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੁਖਪੁਰਾ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਣਾ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਅਤੇ ਛਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਤੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ। ਸਿਰਸਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਵਿਗੜੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਪਈ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ’ਤੇ ਕੱਢੀ ਕਣਕ ਦੇ ਲੱਗੇ ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਗੜੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਹੇਠ ਪਈ ਕਣਕ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੇ ਭਿੱਜਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਕਣਕ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ

ਸ਼ਹਿਣਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਹਿਣਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੇਠ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਛੇ ਏਕੜ ਫੜ੍ਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜਬੂਰਨ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ੈੱਡ ’ਚ ਕਣਕ ਲਾਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਝੁਨੀਰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਖਰੀਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਝੁਨੀਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਲਾਕਾ ਝੁਨੀਰ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ’ਚ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ‘ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫ਼ੌਜੀ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰਸ਼ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ 3 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ

ਦੋਦਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਡੀਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਐੱਮ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 123 ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ 117 ਆਰਜ਼ੀ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋ ਸ਼ੈਲਰ ਆਦਿ ’ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਵਿਚ 3 ਲੱਖ 14 ਹਜ਼ਾਰ 95 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਅਫਸਰ ਅਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਮਦ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ 81 ਹਜਾਰ 339 ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 1,79,008 ਟਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਵਿਗੜੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੂਤੇ

Both comments and pings are currently closed.