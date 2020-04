ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬਰਾਤੀ

ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਬਰਾਤੀ Posted On April - 7 - 2020 ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਟੱਲੇਵਾਲ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਖਰਚੀਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ’ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚੀਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਸਾਦਗੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੰਡ ਗਹਿਲ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ 8 ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉਪਰੰਤ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਹ-ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪੱਖੋਕੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹੀ। ਸਿਰਫ਼ 4 ਬਰਾਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਡੋਲੀ ਘਰ ਲਿਆਏ। ਬੀਹਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਸੋਨਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਸਮੇਤ 8 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਥੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਿੰਡ ਚੀਮਾ ਵਿਖੇ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਭੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਗਹਿਲ ਪਿੰਡ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਇਕੱਠ ’ਚ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਤਨਾ ’ਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਨੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਦਵਾਲ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਪਾਏ ਭੋਗ ਮੌਕੇ 8-10 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਭੋਗ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੱਲ੍ਹੀਆਂ ਵਿਖੇ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਮੌਤਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਖ਼ਤਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਤ ਉਪਰੰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

