ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਛੂ-ਮੰਤਰ

ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਛੂ-ਮੰਤਰ Posted On April - 4 - 2020 ਹਤਿੰਦਰ ਮਹਿਤਾ

ਆਦਮਪੁਰ ਦੋਆਬਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਾ ਚਲਣ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੁੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਈ ਕਿਲੋੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਸਾਫ ਹੋਣ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਪਹਾੜ ਆਦਮਪੁਰ ਵਿਚ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਨਮੋਹਕ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਜਾ ਚੜੇ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ।

ਬਿਰਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵਂੇ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਆਸਮਾਨ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜਕਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਫ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਅਵਾਜ, ਕੋਇਲ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨੀ ਕੂਕ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

