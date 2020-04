ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਮੀਟਿੰਗ Posted On April - 16 - 2020 ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ

ਪਟਿਆਲਾ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖੀ ਗਤਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਮੂਹ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਟੈਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ’ਚ ਸਮੂਹ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਕੈਂਪਸਿਜ਼, ਰਿਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਕੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਇੰਚਾਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਬੀ.ਐਸੱ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਤੇ ਡੀਨ ਬਾਹਰੀ ਕੇਂਦਰ ਡਾ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਆਨਲਾਈਨ ਅਧਿਆਪਨ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣ ਸਦਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤਿਵਧੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਮਲੇ ਡਾ. ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਜਿਹੇ ਆਨਲਈਨ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨੈਕ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

