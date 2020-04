ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ Posted On April - 11 - 2020 ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਹਬੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਰ ਬੱਝੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1600 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥੱਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘੱਟੋਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਘਰੇਲੂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕੁਝ ਦੇਰ ਤਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਮਈ ਤਕ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਨੇ 30 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਟ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸੰਪਾਦਕੀ Comments Off on ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ

Both comments and pings are currently closed.