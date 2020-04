ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ Posted On April - 30 - 2020 ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

ਵਿਅੰਗ ਕਵੀ ‘ਉਦਾਸ’ ਜੀ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਜੋਂ ਕਵੀ ਹਨ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤਖੱਲਸ ‘ਉਦਾਸ’ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਉਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਕਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲਏ ਹਨ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਣਿਤ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬੇਹੱਦ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਣਿਤ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਕ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਜੀ ਵਰਗਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਗਏ, ਪਰ ਗਣਿਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਪਿਆਰ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।

ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੱਤ ਜੁਆਕਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ।

ਖ਼ੈਰ! ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਹਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਦਾਸ ਜੀ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਕ ਦਿਨ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖਿਝ ਕੇ ਮਿਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ‘‘ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਨੇ ਓ? ਟੀ.ਵੀ. ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖਣਾ ਐ।’’

ਲਓ ਜੀ, ਉਦਾਸ ਜੀ ਅੰਦਰਲਾ ਕਵੀ ਤਾਅ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ, ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਅਤੇ ਪੈੱਨ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈੱਨ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਬੋਲ ਪਈ, ‘‘ਕਾਗਜ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਥਾਲੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਐ?’’ ਉਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਰਮ ਖਾ ਗਏ।

ਕਾਗਜ਼ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਪੈੱਨ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁੜਨ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਖ਼ੌਰੇ ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲੁਕ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਿਅਰ ਸੁੱਝੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ:

ਬਾਰੀਂ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੂਈ

ਪੋਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਦੀ, ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਪਈ ਢੂਈ (ਪਿੱਠ)।

ਉਦਾਸ ਜੀ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਸ਼ਿਅਰ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਵਾਲੀ ਰੇਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ:

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਬਾਈ ਘਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

ਗਿੱਲੇ ਲੀੜਿਆਂ ਦਾ ਟੱਬ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਥੋਂ ਚੱਕਿਆ।

ਹੁਣ ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੀ ਤਲਬ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਚੁੱਪ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ‘ਖਿਝ’ ਚੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਾਤ ਵਿਚ ਪੀਰੀਅਡ ਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਨੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਾ-ਤਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਵਿਚ ਪਏ ਗਮਲੇ ਨੌਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਝੱਸ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਛੱਡਿਆ:

ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬੁੜ੍ਹਕੀ ਜਾਨੀ ਐਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਗ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਡੰਗ ਗਿਆ

ਤੈਥੋਂ ਚਾਹ ਹੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਹਾਣ ਦੀਏ, ਕੋਈ ਡੀ.ਏ. ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਲਿਆ।

ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਪਤਨੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਫੜਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੋਚੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ‘‘ਕਿਉਂ ਦਿਲ ਛੱਡੀ ਜਾਨੇ ਹੋ ਜੀ! ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਐ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਐ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਢੂਈ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਦਿਨ ਹੀ ਦੁਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟੈਮਿਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐ।’’ ਆਪਣੀ ਜਾਚੇ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦਿਲ ਧਰਾਇਆ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਇਕ ਸ਼ਿਅਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਗਜ਼ ’ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ,

ਜਾਹ ਸੱਜਣੀ ਚਾਹ ਚੱਕ ਲੈ ਆਪਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਪਾ ਗਈ ਪੰਗਾ ਨੀਂ

ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਹਣੀਏਂ ਦਿਲ ਦਾ ਕਰ ਗਈ ਕੰਘਾ ਨੀਂ।

ਅਚਾਨਕ ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਖ਼ਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰਦ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਅਤੇ ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਸੇਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਟ੍ਹਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸੱਤ ‘ਆਦਰਸ਼’ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਰੌਂਠੇ ਪਾੜਣ ਵਾਲੇ ਲਾਣੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਅਜੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ‘‘ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਆਇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖ ਆਈ ਸੀ ਛੱਤ ’ਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆਂ।’’ ਉਦਾਸ ਜੀ ਬੁੜ-ਬੁੜ ਕਰਦੇ ਛੱਤ ’ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਰ ’ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਸੈਲਫੀਆਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਲਫੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦਾਸ ਜੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮਾ ਕੇ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

‘‘ਨਾ ਸੁੱਥਣਾਂ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ?’’ ਉਹ ਭਰੀ ਪੀਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ।

ਪਤਨੀ ਕੋਲੋਂ ਲਾਹ ਪਾਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਵਾ ਕੇ ਉਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਮੇਜ਼ ’ਤੇ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਮਲ ਹੀ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਸ਼ਿਅਰ ਲਿਖਿਆ:

ਤੌਲੀਏ, ਕੱਛੇ, ਬੁਨੈਣਾਂ ਧੋ ਕੇ, ਤਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਆਏ ਹਾਂ

ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਉੱਤੇ ਸੋਹਣੀਏਂ, ਇਸ਼ਕ ਬਰੂਹਾਂ ਲੰਘ ਆਏ ਹਾਂ

ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਦਾਸ ਜੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਚੁੱਕੀ ਬੈੱਡਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜੇ। ਪਤਨੀ ਇਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਈ।

‘‘ਕੀ ਹੋਇਆ?’’ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ।

‘‘ਕਲਾਸ ’ਚ ਚੱਲ, ਲੱਗਦੈ ਚੈਕਿੰਗ ਟੀਮ ਆ ਗਈ,’’ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਜੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

‘‘ਐਹੋ ਜਿਹੇ ’ਚ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਉਣਾ ਐ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਐ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖੋ…’’ ਪਤਨੀ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਸਾਲਾ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 98550-73018 ਉਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀਰ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਡਾਕ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਿੱਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

Ticker, ਅਦਬੀ ਰੰਗ Comments Off on ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਵੀ ਜੀ

Both comments and pings are currently closed.