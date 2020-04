ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲੇ Posted On April - 15 - 2020 ਮੁੰਬਈ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੱਦੀ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਐਲਾਨੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 1000 ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਪ ਨਗਰੀ ਬਾਂਦਰਾ (ਪੱਛਮ) ਦੇ ਬੱਸ ਡਿਪੂ ਕੋਲ ਸੜਕ ’ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਪਟੇਲ ਨਗਰੀ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਣੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ-ਸ਼ਹਿਰ ਪਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।’ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਘਰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। -ਪੀਟੀਆਈ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਤ ’ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਸੂਰਤ: ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀਂ ਸੈਂਕਡ਼ੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਲੌਕਡਾੳੂਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰਵਾਸੀ ਕਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਰੱਛਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ੳੁਹ ਆਪਣੀ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਡ਼ਕ ’ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਵਾਰੱਛਾ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਹੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

