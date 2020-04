ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ’ਚੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ

ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ’ਚੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ Posted On April - 4 - 2020 ਦੀਪਕ ਠਾਕੁਰ

ਤਲਵਾੜਾ, 3 ਅਪਰੈਲ

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਬਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਫ਼ਿਊ ’ਚ ਪਿਅਕੱੜਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਖੂਬ ਚਾਂਦੀ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਦੇਸੀ ਰਮ 250 ਤੋਂ 300 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਡੈਮ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੰਢੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਭਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਫ਼ਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਅਕੱੜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਾ ਤਲਵਾੜਾ ਮੁਖੀ ਭੂਸ਼ਨ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਹਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਮਿੱਕੀ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਲੌਕਡਾਊਨ ਮੌਕੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੀ ’ਚੋਂ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ

