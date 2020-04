ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ’ਤੇ ਲੱਤ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ Posted On April - 5 - 2020 ਕੇ.ਪੀ ਸਿੰਘ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦਿਆਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖਾ ਨਿਵਾਸੀ ਕਮਲ ਪੁੱਤਰ ਲੇਖ ਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੰਜ- ਛੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾਕਾ ਲਗਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਰੀਬ ਦਸ ਵਜੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਦੋ ਪੀਸੀਆਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਿਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਵਰ੍ਹਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਦੌੜ ਗਏ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ।

ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਜੇਪਾਲ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਲ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦ ਦੀਨਾਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਿੰਡ ਅਵਾਂਖਾ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉੱਥੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੌੜੇ । ਦੌੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਮਲ ਡਿਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੱਤ ’ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਡੀਐੱਸਪੀ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਵਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਫਿਊ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਸ ਆਰਜੀ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੱਕੜ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਬਟਾਲਾ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

