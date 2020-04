ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ: ਮਾਹਿਰ Posted On April - 21 - 2020 ਕੌਪਨਹੈਗਨ/ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 20 ਅਪਰੈਲ

ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨੇ ਟੈਟੂ ਪਾਰਲਰ ਤੇ ਹਜਾਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਸਾਹਿਲੀ ਕਿਨਾਰੇ, ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮਕਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਗ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾ. ਐਂਥਨੀ ਫੌਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਉੱਧਰ ਜੌਹਨਸ ਹੌਪਕਿਨਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। -ਏਪੀ

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ Comments Off on ਲੌਕਡਾਊਨ ’ਚ ਰਾਹਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ: ਮਾਹਿਰ

Both comments and pings are currently closed.