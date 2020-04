‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਟਰੰਪ Posted On April - 15 - 2020 ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ/ਵੀਏਨਾ/ਪੈਰਿਸ, 14 ਅਪਰੈਲ

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਰੀਬ 95 ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨੇਮ ਵੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਮ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਲਗਭਗ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੂਬਾਈ ਗਵਰਨਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਰੋਪ ’ਚ ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਰਡਨ ਸੈਂਟਰ, ਡੀਆਈਵਾਈ ਸਟੋਰ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੇਮ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਸਟਰੀਆ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੌਮੀਨਿਕ ਰਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਹਨਸਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲੇ ਛੋਟ ਦੇਣੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਵੀ ‘ਲੌਕਡਾਊਨ’ 11 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਕ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ’ਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 30 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

-ਪੀਟੀਆਈ/ਆਈਏਐਨਐੱਸ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰੂਸ

ਮਾਸਕੋ: ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੂਤਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ 21,102 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਟਲੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

