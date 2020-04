ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਪ ਰਿਹੈ ਸੱਤੀ ਮਾਈ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ Posted On April - 6 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਸਿੰਘ

ਬੁਢਲਾਡਾ, 5 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿੰਨਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਫ਼ਿਊ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੱਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹ ਜਲ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬੁਝ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੋ ਕਿੰਨਰ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮਹੰਤ ਮਾਈ ਸੱਤੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋੜਵੰਦ ਖੁਦ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਦਾਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਖੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

