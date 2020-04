ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ Posted On April - 7 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਮਾਨਸਾ, 6 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਾਹ ਸਤਿਨਾਮ ਗ੍ਰੀਨ ਐੱਸ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੰਗ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 16ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰੀਬ 300 ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇੰਸਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਣਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਲੱਬ ਸ਼ਹਿਣਾ, ਡੇਰਾ ਸਾਂਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਦਾਸ, ਪੁੱਤਰੀ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀਬੜੀਆਂ ਮਾਈਆ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੱਜ 250 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਕਲੱਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ’ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ।

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ 24ਵੇਂ ਤੀਰਥੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਜਨਮ ਕਲਿਆਣਕ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰਤਨ ਰਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹ ਜੈਨ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 2000 ਸਲੱਮ ਬਸਤੀਆ ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਖੱਟਕ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ੀਰਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸਹਾਰਾ ਕਲੱਬ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਬਖ਼ਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਿੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) : ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਥੈਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਵਹੀਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ’ਚ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਸੇਫਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ।

ਨਥਾਣਾ (ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ): ਪਿੰਡ ਨਾਥਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਸ ਬੱਜੋਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਣਾ (ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ): ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਰੁਣ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।

ਟੱਲੇਵਾਲ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇੱਥੇ ਟੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਤਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਅਰੁਣ ਜਿੰਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੋਹਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਸ਼ਪਿੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਨੇ ਪਿੰਡ ਆਂਡਿਆਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿੰਡ ਆਂਡਿਆਵਾਲੀ ਤੇ ਭਾਵਾ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਿਰਸਾ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਾਬਾ ਭੂਮਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਲੋਪਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਾ ਬਾਬਾ ਕੁਟੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਹਰਾ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀ ਸਥਿਤ ਦੁਕਾਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਨੌਜਵਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭਾ ਪਿੰਡ ਰਾਮਪੁਰਾ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਰਾਮਪੁਰਾ ਅੰਦਰ 450 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਵੰਡੀ

ਨਥਾਣਾ (ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ): ਥਾਣਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਐੱਸਐਚਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਭਗਤਾ ਭਾਈ (ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਰਾਹੜ): ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ ਤੇ ਦਸਵੀਂ ਭਗਤਾ ਭਾਈ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਭਾਈ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਾਸਟਰ ਵੀ ਨਿੱਤਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ

ਬਠਿੰਡਾ (ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ): ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈੰਬਰ ਨਵਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਕੋਠੇ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ 22 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ,ਬਲਾਹੜ ਵਿੰਝੂ ਦੇ 14 ,ਜੰਡਾਵਾਲਾ ਦੇ 11,ਹਰਰਾਏਪੁਰ ਦੇ 1, ਮਹਿਮਾ ਸਵਾਈ ਦੇ 6 , ਬਲਾਹੜਮਹਿਮਾ ਦੇ 8 ,ਕੋਠੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 3 ਅਤੇ ਕੋਠੇ ਸਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ

Both comments and pings are currently closed.