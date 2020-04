ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ Posted On April - 2 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 1 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਪਰਦਾਇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੰਤ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਦਾ ਹੈ।ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਕਾਇਦਾ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਉਪਰ ਦਸਤਾਨੇ ਪਾ ਕੇ ਹਲਵਾਈ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬਾਬਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਭੂਰੀ ਵਾਲਿਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਹਲਵਾਈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।ਲੰਗਰ ਲੈਣ ਆਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪ੍ਰੇਅ ਨਾਲ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਉਹ ਸੰਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ।

ਬਲਾਚੌਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਬਲਾਚੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਚੌਰ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਲਾਚੌਰ ਜਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਲਾਚੌਰ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓ ਅਨਵਰ ਅਲੀ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਇੱਥੋ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਪੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਭੋਗਪੁਰ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਮਪੀ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ’ਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਟਨੂਰਾ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਭੋਗਪੁਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੋਹਜਾ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੀਬੀ ਮੰਜੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਵਿਦਵੰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਰਾਮਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਕੌਸਲ ਭੋਗਰਪੁਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਭਟਨੂਰਾ ਲੁਬਾਣਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ, ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੇ ਪੈਕਟ ਹਰੇਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੱਦੋਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਵਾਈ। ਪਿੰਡ ਚਾਹੜਕੇ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਊਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਵਾਈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਰਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਨੇ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਜੀਵਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ, (ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਹੈਲਪਿੰਗ ਹੈਂਡ ਜੀਵਨ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੰਚ ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਪਿੰਡ ਕੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬਿੱਕਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਖਬਾਰ ਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁੱਟੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ

Both comments and pings are currently closed.