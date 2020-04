ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ

ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ Posted On April - 10 - 2020 ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਗਰਗ

ਨਥਾਣਾ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੈਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਵਾਈ ਦਾ ਘੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਢੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਛਿੜਕਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਛਿੜਕਾਉ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ (ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ): ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੈ ਮਿਲਾਪ ਸੰਸਥਾ (ਜੁਆਇੰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਐਂਡ ਅਲਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼) ਵੱਲੋਂ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਗਲਬਸ ਅਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਵੰਡੇ ਗਏ।

