ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਨ ਲੱਗੇ Posted On April - 12 - 2020 ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 11 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਡਾਂਗੋ-ਸੋਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਖਿੜਕੀਆਂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ’ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਨਾਕਾ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਕੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਧੂਲਕੋਟ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਪਿੰਡ ਮੱਲਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਝੂਠੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਥਾਣਾ ਕੋਟਭਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੋਨ ’ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁਕਤਸਰ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਕਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣ। ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸੀਤ ਖੇਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ

ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ 18 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਸੀਤ ਖੇਤਰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 15 ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 18 ਸਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸਮਸਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮਾਲਵਾ Comments Off on ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਨਾਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਥਾਂ ਫਸਾਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣਨ ਲੱਗੇ

Both comments and pings are currently closed.