ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ Posted On April - 11 - 2020 ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਖੜਕਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ, ਮਾਸਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕਿ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਰਿੰਕੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੇਟ ਖੜਕਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਦਿਨ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਗੋਪਾਲ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਿੱਬਾ ਰੋਡ ’’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਚਰਨ ਨਗਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਪਾਰਕ, ਰਾਮ ਨਗਰ, ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਿਹਾਰ, ਰਿਸ਼ੀ ਨਗਰ, ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ਼, ਵਿਜੇ ਨਗਰ, ਸਤਿ ਕਰਤਾਰ ਨਗਰ, ਜੀਕੇ ਅਸਟੇਟ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਰਾਮਦਿਤ ਨਗਰ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

