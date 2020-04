ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਰਾਨ

ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਫਰਮਾਇਸ਼ਾਂ’ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈਰਾਨ Posted On April - 20 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਧ ਬਣੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਕੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸੀਲ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੂੰਹ ਦਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ, ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ, ਪਿਜ਼ਾ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸੁਣ-ਸੁਣ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚੀ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਹੀ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਰੇਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਕਰਨ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਿਕਨ ਬਿਰਿਆਨੀ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 9 ਜ਼ੋਨ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਪਿਜ਼ਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਬੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ ਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਲਬੰਦ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਾਣੀ, ਦੁੱਧ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਉਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਫ਼ਰਮਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਦੜ

ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਅਚਾਨਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਭਗਦੜ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਵੰਡਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਲੰਬੀ ਕਤਾਰ ਬਣਾ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਵਾਹ ਉੱਡੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਉਤਾਵਲੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਗਏ।

