ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਣੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ

ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸਣੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਏ Posted On April - 18 - 2020 ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 17 ਅਪਰੈਲ

ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਡੀਐਮਸੀ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰ, ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਥਾਣਾ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਐੱਸਐੱਚਓ ਤੇ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਸ ਏਸੀਪੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਏਸੀਪੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਲਕਾ ਪਾਇਲ ਵਾਸੀ 58 ਸਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਨੂੰ 14 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। 13 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਏਸੀਪੀ ਉਤਰੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਚਾਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਬੱਗਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੂਰੀ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪੁੱਜਿਆ ਕਰੋਨਾ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹੁਣ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਏਸੀਪੀ ਉੱਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ 27 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾੜਾ ਭਾਈਕਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਉਸ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਪੀ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਸੀਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਇਹ 27 ਸਾਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਨ।

