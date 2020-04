ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 11 ਨਵੇਂ ਮਰੀਜ਼ Posted On April - 29 - 2020 ਗਗਨ ਅਰੋੜਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 11 ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 4 ਕੋਟਾ ਤੋਂ ਪਰਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ।

