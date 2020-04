ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ’ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ Posted On April - 11 - 2020 ਮਨਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਲਈ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ 72 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ੀਲਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ (ਸੀਡੀਐਮਓ) ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੇ 5 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਆਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਟੈਸਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਦੇ ਛੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਖਲੀ ਰਾਮ ਨਾਮੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਵਾਰਡ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਗਮ ਕੌਂਸਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ ਦੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਛੁਪਾਈ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਪਤਨੀ, ਧੀ ਨੂੰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਆਗੂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀਨਪੁਰ (ਦੱਖਣੀ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਪੁਲੀਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਨਾ ਦੱਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ’ਚੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਮਰਕਜ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 250 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

