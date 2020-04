ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ

ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ Posted On April - 24 - 2020 ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਧਾਰੀਵਾਲ, 23 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੇ ਅੱਪਰਬਾਰੀ ਦੋਆਬ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਪੁਲ ਨੇੜੇ ਤੈਰਦੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ (50) ਪਤਨੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਗਲੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕਮਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਾਸੀ ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਗਲੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰ ਮੁੜ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪਰਤੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਮਲੇਸ਼ ਰਾਣੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ।

ਮਾਝਾ-ਦੋਆਬਾ Comments Off on ਲਾਪਤਾ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ

