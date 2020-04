ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ Posted On April - 5 - 2020 ਰਮੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ

ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ , 4 ਅਪਰੈਲ

ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹਾੜੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫਸਲ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੱਥੀ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਮਿੱਥੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਗਾਗਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁੂਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਡਸਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਤੂੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਜੇ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ 4 ਮਣ ਦਾਣੇ ਤੇ 5 ਪੰਡਾਂ ਤੂੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ 15 ਅਪਰੈਲ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਚ ਔਖ ਆਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ’ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਐਮ ਪੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਗੈਰਾ ’ਚ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਛੜਨ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ (ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ) ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਫਿਊ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ। ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਥ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਸਤਾਨੇ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਮੇਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ) ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਤੂ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਫਾਰਮੇ ਵਾਲੇ ਜੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਬਣਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੇ ਤੇ ਆਈ ਫਾਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ

Both comments and pings are currently closed.