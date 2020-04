ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ Posted On April - 10 - 2020 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਇੱਥੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਪਿੰਡ ਅਭੁੰਨ ਦੀ ਰਾਜਬੀਰ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਇਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਪੇਟ ’ਚ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰਥ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜ੍ਹਤ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ 4-5 ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰਜਨ ਅਰਪਿਤ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਫ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਈ।

– ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

