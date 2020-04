ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਪਰਵਾਸੀ Posted On April - 21 - 2020 ਐੱਨਪੀ ਧਵਨ

ਪਠਾਨਕੋਟ, 20 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ 1212 ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਬਾਰਡਰ ਲਖਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ 18 ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅੱਪ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵੀ 14 ਤਾਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਠੂਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਧੋਪੁਰ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਖੀਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਰੰਗ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ।

