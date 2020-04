ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏ ਆਸਲ ਦੇ ਦਲਿਤ Posted On April - 28 - 2020 ਸੰਜੀਵ ਹਾਂਡਾ

ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਆਸਲ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਵਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਪਤੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੋਤਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਚੱਲ ਵੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੋਤਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੱਲੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਚੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ, ਬਿਮਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੇ ਵਿਧਵਾ ਹਰਬੰਸ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ। ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲਵਾ

