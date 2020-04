ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਬੈਂਕ Posted On April - 5 - 2020 ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ

ਪਟਿਆਲਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੀੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਦੋ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੋ-ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਏਟੀਐਮਜ, ਬੈਕਿੰਗ ਕਾਰਸਪੌਂਡੈਂਟ ਤੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇਗਾ।

