ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ

ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ Posted On April - 13 - 2020 ਬਹਾਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੂਪਨਗਰ, 12 ਅਪਰੈਲ

ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਕੁਆਰਨਟਾਈਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਥੇ 9 ਬਿਸਤਰੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਐੱਸਪੀ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਦਫਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਹਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ‘ਬੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੀ’ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ Comments Off on ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਤਿਆਰ

Both comments and pings are currently closed.