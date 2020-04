ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਸਿਆਸਤ Posted On April - 19 - 2020 ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

ਸੰਦੌੜ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੱਕ ਸੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ 35-40 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਿਰਫ 25 ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਟਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੀਓਜੀ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਈ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਧਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

