ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ

Posted On April - 5 - 2020

ਲੁਧਿਆਣਾ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ 500 ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਦਿੱਤੇ।

ਏਡੀਸੀਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਚ ਘਰੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨਜੀਓ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਵਾਏ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਬਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ।

