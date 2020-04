ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਰਤੇ 2500 ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ਦੂਰ Posted On April - 28 - 2020 ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਫ਼ਾਜਿਲਕਾ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਜੈਸਲਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ’ਚ ਫਸੇ 2,585 ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਆਏ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੈਸਲਮੇਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਮਜ਼ੂਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 2,585 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ 61 ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਗੁੰਮਜਾਲ ਪਰਤ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 25 ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ 8 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ

