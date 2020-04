ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਛੇ ਹੋਰ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਕੇਸ Posted On April - 25 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਅਪਰੈਲ

ਰਾਜਪੁਰਾ ਤੋਂ ਲਏ ਸੈਂਪਲਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਹੋਰ ਕੇਸ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਚ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 42, ਜਦਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 61 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਏ ਇਹ 6 ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ।

