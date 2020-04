ਰਹਿਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

ਰਹਿਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ Posted On April - 20 - 2020 ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੂ) : ਰਹਿਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਲਈ 50 ਪੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਿੱਟਾਂ, 250 ਮਾਸਕ ਅਤੇ 100 ਗਲੱਬਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਂਥੇ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ। ਸ੍ਰੀ ਪਾਂਥੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਰਹਿਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਲਿਦ, ਰਜ਼ਬ ਅਲੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਕਲੱਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਲੱਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ Comments Off on ਰਹਿਬਰ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ

Both comments and pings are currently closed.