ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ Posted On April - 16 - 2020 ਨਿਊ ਯਾਰਕ, 15 ਅਪਰੈਲ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10,000 ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 3700 ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6589 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 10,367 ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ 6,09,240 ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ 26,033 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੌਹਨ ਹੌਪਕਿਨਸ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਿਚ ਹਨ।

ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਯੂਰੋਪ ਵਿਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ 10,10,858 ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 85,271 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ 20,00,576 ਪੀੜਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ 1,26,871 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ 93,873 ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ 12,107 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਲੰਡਨ: ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੱਜਰੀਆਂ 761 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12,868 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98,476 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। –ਏਐੱਫਪੀ

