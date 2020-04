ਮੰਡੀ ਫੈਂਟਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਭਿੜੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ Posted On April - 10 - 2020 ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ

ਜਲੰਧਰ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਮੰਡੀ ਫੈਂਟਨਗੰਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਭਿੜ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ।ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱੱਕਾ ਦੁੱਧ ’ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕਾਅ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਲੋਹਾ-ਲਾਖਾ ਹੋ ਗਿਆ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣ ਗਈ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘੁਸੰਨ ਮਾਰੇ ਉਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੇ ਡਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੰਡੀ ਫੈਂਟਨਗੰਜ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੋ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ।ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੂੰ-ਤੂੰ ਮੈਂ-ਮੈਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਡਾ ਜੋ ਕਿ ਉਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਵਿਕਾਸ ਢਾਂਡਾ ’ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਬਹਿਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।

