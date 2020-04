ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ Posted On April - 26 - 2020 ਮਿਹਰ ਸਿੰਘ

ਕੁਰਾਲੀ, 25 ਅਪਰੈਲ

ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਟੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੀ ਪਹੀਆਂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਨਿੱਤ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਡੇਰਾ ਗੋਸਾਈਂਆਣਾ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਬਡਾਲੀ ਰੋਡ ਦੀ ਕੱਚੇ ਫੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਆਰਜ਼ੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਪਰਾਲੀ ਰੋਡ ਅਤੇ ਬਡਾਲੀ ਰੋਡ ਦੋ ਸੜਕਾਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਸਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰੇ ਵਾਹਨ ਲੰਘਾਉਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਬਡਾਲੀ ਰੋਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀਕੇ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਐਸਟੀਮੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਟੋਏ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

