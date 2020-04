ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਟਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲੇ ਮੋਰਚੇ Posted On April - 22 - 2020 ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਅਪਰੈਲ

ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ, ਪੇਂਟਰ, ਵੇਟਰ, ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ, ਕੁੱਕ, ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਕੀ ਲੇਬਰ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਖੜੋਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਕਤ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਦੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲੇਬਰ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ‘ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰਾ ਆੜ੍ਹਤ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੋਨੂੰ ਤੇ ਰਾਮੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਈ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਟਲ ’ਚ ਤੰਦੂਰ ’ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੇਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਪੱਪੂ ਕਾਰਾਂ ਸਾਫ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਹੀ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਤੇ ਤੋਲਦੇ ਮਨੋਜ, ਥਾਪਰ, ਕੁੱਲੂ, ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਭਰਾਈ, ਸਿਲਾਈ ਤੇ ਤੁਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਹਨ।

ਮਹਿਮਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਲੇ। ਬੈਂਡ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਰੀਕਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਰਜੀਤਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਦ ਸਫ਼ੈਦੀ ਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਮੰਡੀ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਕਾਲਾ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ’ਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁਸ਼ ਹਨ।

