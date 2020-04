ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ.. Posted On April - 19 - 2020 ਸੀ ਮਾਰਕੰਡਾ

ਤਪਾ ਮੰਡੀ, 18 ਅਪਰੈਲ

ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤਪਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਜੈਮਲਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ’ਚ ਅੱਜ ਵਿਕਣ ਲਈ ਕਣਕ ਤਾਂ ਆਈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਿਣਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਨ ਅਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਸ਼ਪਾਲ ਕੇਹਰਵਾਲਾ ਨੇ ਮੰਡੀ ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹਲਕਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਝੰਡੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮੰਡੀ ’ਚ ਰੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ’ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁੜਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਐੱਫਸੀਆਈ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀਪਕ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਸੀਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ

ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ ਪਾਸ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਕਣਕ ਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਏਕੜ ਕਰੀਬ ਕਣਕ ਦੀ ਕਟਾਈ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਹੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਣਕ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇ। ਕਣਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ

ਨਥਾਣਾ, (ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ): ਪਿੰਡ ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਦਲੇ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।

