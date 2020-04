ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਵਾਰਿਸ Posted On April - 14 - 2020 ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਪਰੈਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਨੌਬਤ ਬਣੀ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਿਵਾਰ/ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਉਜਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ 1897 ਤਹਿਤ ਮ੍ਰ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਾਵਾਰਿਸ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਖ਼ੁਦ ਸਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਸਸਕਾਰ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਸਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੇ-ਸਬੰਧੀ ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਹਦਾਇਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡਾਕਟਰ ਤੁਰੰਤ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇਗਾ ਜੋ ਮੁਰਦਾਘਰ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਭੇਜੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

