ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਜਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ, 5 ਅਪਰੈਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਰਾਂਡਿਆਂ, ਵਿਹੜਿਆਂ, ਛੱਤਾਂ ’ਤੇ ਦੀਵਾ, ਮੋਮਬੱਤੀ, ਟਾਰਚ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਫਲੈਸ਼ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ, ਸੰਖ ਵਜਾਏ ਅਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਨ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਵੇਚਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਿਉਂ ਹੀ ਘੜੀ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੌ ’ਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟਾਰਚਾਂ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਲੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਗਏ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਅਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਸੰਖ ਬਜਾਏ, ਥਾਲੀਆਂ ਵੀ ਖੜਕਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਮੁਖੀ ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ, ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਤੀਸ਼ ਸਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਧਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਅਤੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ: ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀਪੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਰਿੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ।

