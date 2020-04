ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਗਬਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ

ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਗਬਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ Posted On April - 28 - 2020 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਅਪਰੈਲ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਗਬਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੁਆਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਦੋੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟੋ, ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜੋ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਓ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗੌੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਜੇਵਾਲ ਮੁਤਾਬਕ 24 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ 50 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ 68,607 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਸੀ।

Headlines, Ticker, ਦਿੱਲੀ/ਹਰਿਆਣਾ, ਮੁੱਖ ਸਫ਼ਾ Comments Off on ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ-ਧਨ ਗਬਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਕਾਂਗਰਸ

Both comments and pings are currently closed.