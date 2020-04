ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ Posted On April - 7 - 2020 ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ , 6 ਅਪਰੈਲ

ਬਠਿੰਡਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਭਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਮਲੋਟ (ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ): ਦਾਨੇਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਕਰੀਬ ਦੋ ਵਜੇ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਹੋਰ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਚੁਬਾਰੇ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਲਾਹਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਅ ਰਿਹਾ ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਵੜੇਵੇਂ ਤੇ ਗੈਰਜ ਵਿੱਚ ਪਈ ਕਣਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

