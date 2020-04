ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ Posted On April - 10 - 2020 ਜਸਵੰਤ ਜੱਸ

ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, 9 ਅਪਰੈਲ

ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ’ਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਲੈਬ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੈਬ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

