ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ

ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਈ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ Posted On April - 5 - 2020

ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਅਪਰੈਲ

ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਇਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਈਐੱਮਏ. ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਏ ਸੰਗਰੂਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸਵੇਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98773 31123 ’ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 8847095072, ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7814994388, ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 8847076224, ਈ.ਐੱਨ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 7009880567 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਲਾਹ ਲਈ 7814941909 ’ਤੇ ਸਵੇਰ 9 ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ 4 ਤੋਂ 6.30 ਤੱਕ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ

