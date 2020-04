ਮੇਰੀ ਡਾਇਰੀ ਦਾ ਪੰਨਾ Posted On April - 30 - 2020 ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੂਸਾ

ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹ

ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਲਗਾਅ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਟਾਵੇਂ-ਟਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਦੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਇਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 30-35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਘਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਸੱਵਰ ਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੂਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਕਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਸੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਦੇ ਕਸੀਆ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਗੁੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਦਾਤੀ ਚੁੱਕੀ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਚਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ, ਕਰੋਧ, ਲੋਭ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜੀਅ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ।

ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪਦੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਗ਼ਮਗੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆੜਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ’ਸਾਮੀ (ਗਾਹਕ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ)। ਮਾਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆੜਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਗ਼ਮੀ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਉਲਾਂਭਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ।

ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਜੱਗਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਚਲੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਸੁਣਦੇ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਂਜ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਜ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਲੋਭ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਰੂਹ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹਾਂ।

