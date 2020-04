ਮੇਅਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਣੇ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ Posted On April - 22 - 2020 ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੌਲੀ

ਜਲੰਧਰ, 22 ਅਪਰੈਲ

ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ।

